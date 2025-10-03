Пожар вспыхнул около колеса обозрения во Владивостоке. Видео

Во Владивостоке вспыхнул пожар в кафе, расположенном неподалеку от колеса обозрения на Спортивной набережной. Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров, к моменту прибытия расчетов здание было охвачено пламенем. Об этом сообщает МЧС по Приморскому краю.