На Тайване пожелали Украине победы из страха за себя

Отмечается, что особую обеспокоенность у Тайваня вызывают совместные военные учения Китая и России. Если во время продолжающегося конфликта между РФ и Украиной Китай вторгнется на Тайвань, мир рискует столкнуться с геополитическим кризисом на двух фронтах.