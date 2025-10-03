Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Тайване пожелали Украине победы из страха за себя

Тайвань опасается агрессии со стороны Китая на фоне усиливающегося сотрудничества страны с Россией. Власти убеждены, что поражение Украины в конфликте с РФ сможет подтолкнуть Китай к большей агрессии в отношении Тайваня. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба по разведке тайваньского Министерства обороны Се Цзи-шэн.

Тайвань опасается агрессии со стороны Китая.

Тайвань опасается агрессии со стороны Китая на фоне усиливающегося сотрудничества страны с Россией. Власти убеждены, что поражение Украины в конфликте с РФ сможет подтолкнуть Китай к большей агрессии в отношении Тайваня. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба по разведке тайваньского Министерства обороны Се Цзи-шэн.

«Мы желаем им Украине победы. Мы можем использовать это для повышения нашей общей готовности», — отметил Се. Он также отметил, что на Тайване внимательно следят за боями, передает РБК.

Отмечается, что особую обеспокоенность у Тайваня вызывают совместные военные учения Китая и России. Если во время продолжающегося конфликта между РФ и Украиной Китай вторгнется на Тайвань, мир рискует столкнуться с геополитическим кризисом на двух фронтах.

Ранее сообщалось, что визит президента России Владимира Путина в Китай придал новый импульс развитию отношений между двумя странами. В течение четырехдневной поездки российский лидер поделился информацией о крупнейшем соглашении с Китаем. Кроме того, он дал оценку военному потенциалу вооруженных сил КНР.