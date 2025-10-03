На Тайване пожелали Украине победы из страха за себя

Тайвань опасается агрессии со стороны Китая.
Тайвань опасается агрессии со стороны Китая на фоне усиливающегося сотрудничества страны с Россией. Власти убеждены, что поражение Украины в конфликте с РФ сможет подтолкнуть Китай к большей агрессии в отношении Тайваня. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба по разведке тайваньского Министерства обороны Се Цзи-шэн.
«Мы желаем им Украине победы. Мы можем использовать это для повышения нашей общей готовности», — отметил Се. Он также отметил, что на Тайване внимательно следят за боями, передает РБК.
Отмечается, что особую обеспокоенность у Тайваня вызывают совместные военные учения Китая и России. Если во время продолжающегося конфликта между РФ и Украиной Китай вторгнется на Тайвань, мир рискует столкнуться с геополитическим кризисом на двух фронтах.
Ранее сообщалось, что визит президента России Владимира Путина в Китай придал новый импульс развитию отношений между двумя странами. В течение четырехдневной поездки российский лидер поделился информацией о крупнейшем соглашении с Китаем. Кроме того, он дал оценку военному потенциалу вооруженных сил КНР.