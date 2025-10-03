Прокуратура начала проверку после обрушения в колледже Владивостока

Во Владивостоке произошло частичное обрушение здания Промышленного колледжа энергетики и связи. Инцидент случился утром 3 октября 2025 года. По предварительной информации, в одном из помещений колледжа обвалились бетонные потолочные перекрытия и повредилась часть фасада. Здание было построено более 50 лет назад — в 1972 году. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Дальний Восток».