Дачный дом сгорел дотла в Хабаровском крае

Хозяйку с ожогами увезли в больницу.

Источник: Комсомольская правда

2 октября в Комсомольском районе произошел крупный пожар. Загорелся дачный дом, пострадала женщина. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В СНТ «Галичное» в Комсомольском районе вспыхнул частный дачный дом. Когда пожарные прибыли на место, огонь уже охватил строение. Ликвидация пожара и разбор конструкций заняли около трех часов.

«В результате пожара ожоги получила 65-летняя хозяйка дома. Женщина госпитализирована», — рассказали в краевом управлении МЧС.

Дощатый дом полностью выгорел, площадь возгорания составила около 60 квадратных метров. Причины случившегося сейчас выясняют дознаватели Госпожнадзора.