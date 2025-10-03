Дачный дом сгорел дотла в Хабаровском крае

2 октября в Комсомольском районе произошел крупный пожар. Загорелся дачный дом, пострадала женщина. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В СНТ «Галичное» в Комсомольском районе вспыхнул частный дачный дом. Когда пожарные прибыли на место, огонь уже охватил строение. Ликвидация пожара и разбор конструкций заняли около трех часов.
«В результате пожара ожоги получила 65-летняя хозяйка дома. Женщина госпитализирована», — рассказали в краевом управлении МЧС.
Дощатый дом полностью выгорел, площадь возгорания составила около 60 квадратных метров. Причины случившегося сейчас выясняют дознаватели Госпожнадзора.