Двое жителей Владивостока предстанут перед судом за попытку сбыта наркотиков

Установлено, что по указанию куратора-координатора 39-летняя женщина и 42-летний мужчина изъяли из тайника свёрток с наркотическим средством и расфасовали его на мелкие партии для дальнейшего сбыта потенциальным покупателям через тайники-закладки. Довести начатое до конца преступникам помешала полиция, которая их задержала. Наркотики были изъяты.