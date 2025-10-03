Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое жителей Владивостока предстанут перед судом за попытку сбыта наркотиков

По ходатайству следователя на их имущество наложен арест.

Источник: PrimaMedia.ru

Двое жителей Владивостока предстанут перед судом за попытку сбыта наркотиков. По ходатайству следователя на их имущество наложен арест, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Установлено, что по указанию куратора-координатора 39-летняя женщина и 42-летний мужчина изъяли из тайника свёрток с наркотическим средством и расфасовали его на мелкие партии для дальнейшего сбыта потенциальным покупателям через тайники-закладки. Довести начатое до конца преступникам помешала полиция, которая их задержала. Наркотики были изъяты.

Обыск по местам жительства и в гараже обвиняемых позволил обнаружить и изъять свёртки с наркотиками, фасовочные материалы, весы и другие предметы, использовавшиеся в преступной деятельности. В свёртках находилось более 452,5 граммов наркотика.

Расследование завершено. Фигуранты дела обвиняются в покушении на сбыт наркотических средств, совершённом в составе организованной группы, с использованием сети Интернет, в особо крупном размере. Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

Напомним, в Уссурийске сотрудники Росгвардии предотвратили возможное наркопреступление в одной из гостиниц города. Ночью на пульт централизованного наблюдения поступил сигнал тревоги из отеля, расположенного на улице Тимирязева. Наряд вневедомственной охраны незамедлительно прибыл по адресу.