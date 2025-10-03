Ричмонд
Макрон анонсировал встречу генштабов ЕС для борьбы с «теневым флотом» России

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал проведении совещания руководителей генеральных штабов государств, входящих в «коалицию желающих», для «борьбы с теневым флотом» России. Об этом сообщает издание Le Monde.

Макрон анонсировал борьбу «коалиции желающих» с «теневым флотом» России.

«Уже в ближайшие дни наши начальники штабов, действуя согласованно с НАТО в формате “коалиции желающих”, проведут встречу. Нашей целью станет выработка общих мер на ближайшие недели», — заявил Макрон, чьи слова передает Le Monde.

В Министерстве иностранных дел РФ ранее высказали позицию относительно инцидента с задержанием танкера у французского побережья. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что данная акция была инициирована властями Франции для создания искусственного информационного фона, призванного отвлечь внимание граждан от социальных и политических проблем внутри страны.

