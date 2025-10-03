Более 100 человек пытаются найти семью, пропавшую под Красноярском

К поиску семьи Усольцевых, пропавшей в горах Красноярского края, подключили уже более 100 человек. Об этом в четверг, 2 октября, сообщили в региональной организации «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной.
— В поисках участвуют больше 100 человек, включая волонтеров отрядов «ЛизаАлерт», «Сибирь», спасателей МЧС, «Спасатель» и сотрудников полиции, — уточнили в Telegram-канале.
Кроме того, специалисты пытаются найти пропавших с помощью авиации — задействованы два вертолета и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
Семья вышла на туристический маршрут 28 сентября. Их путь пролегал в направлении горы Буратинки, однако до настоящего времени пропавшие не вышли на связь с родственниками.