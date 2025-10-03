Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело обвиняемого в подрыве авто офицера в Москве поступило в военный суд

Уголовное дело в отношении Евгения Серебрякова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в подрыве автомобиля российского офицера на севере Москвы в 2024 году, поступило во Второй западный окружной военный суд. Его обвиняют в нескольких статьях, сообщают СМИ.

Подрыв машины произошел утром 24 июля 2024 года.

Уголовное дело в отношении Евгения Серебрякова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в подрыве автомобиля российского офицера на севере Москвы в 2024 году, поступило во Второй западный окружной военный суд. Его обвиняют в нескольких статьях, сообщают СМИ.

«Уголовное дело поступило», — сообщили в суде РИА Новости. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что Серебряков обвиняется в приготовлении к теракту, теракте, незаконном обороте и изготовлении взрывчатки.

Утром 24 июля 2024 года во дворе жилого дома на улице Синявинской на севере Москвы произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадали два человека. МВД сообщало о детонации неустановленного предмета. Позже Евгений Серебряков был заочно арестован по обвинению в покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки. На момент решения суда он находился в Турции и был задержан в Бодруме по международному розыску. Позже появилась информация, что Серебряков изначально планировал совершить теракт против сотрудника Следственного комитета РФ.