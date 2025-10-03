Дело обвиняемого в подрыве авто офицера в Москве поступило в военный суд

Утром 24 июля 2024 года во дворе жилого дома на улице Синявинской на севере Москвы произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадали два человека. МВД сообщало о детонации неустановленного предмета. Позже Евгений Серебряков был заочно арестован по обвинению в покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки. На момент решения суда он находился в Турции и был задержан в Бодруме по международному розыску. Позже появилась информация, что Серебряков изначально планировал совершить теракт против сотрудника Следственного комитета РФ.