Пятеро норвежских солдат-призывников потерялись на границе с Россией

Представитель полиции сообщил, что изначально пропавшими считались десять военнослужащих, однако пятерых удалось обнаружить — трое самостоятельно вышли к месту сбора, а двоих нашли с вертолёта. Основными версиями произошедшего рассматриваются возможность того, что солдаты заблудились в сложных природных условиях или с ними произошёл несчастный случай.