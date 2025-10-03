Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пятеро норвежских солдат-призывников потерялись на границе с Россией

Пятеро норвежских солдат-призывников пропали во время учений в области Финнмарк, которая граничит с Мурманской областью России. Военные отрабатывали навыки незаметного передвижения. По информации телеканала TV2, поисковая операция с использованием дронов и служебных собак продолжается уже около двух недель.

Источник: Life.ru

Представитель полиции сообщил, что изначально пропавшими считались десять военнослужащих, однако пятерых удалось обнаружить — трое самостоятельно вышли к месту сбора, а двоих нашли с вертолёта. Основными версиями произошедшего рассматриваются возможность того, что солдаты заблудились в сложных природных условиях или с ними произошёл несчастный случай.

Ранее в Норвегии задержали пожилую семейную пару из Сингапура за незаконный запуск дрона вблизи замка Акерсхус в Осло. Туристам грозит штраф, а также возможная депортация, так как они являются иностранными гражданами. Полиция изъяла дрон для выяснения характера съёмки.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.