Мотоциклистов эвакуировали с горы в области Жетiсу (видео)

Двух юных мотоциклистов пришлось спускать спасателям с высоты 1,5 тыс. метров в горах области Жетiсу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Источник: МЧС РК

В Ескельдинском районе Жетысуской области, на участке «Бурханбулак», на высоте 1500 метров над уровнем моря, спасателями оперативно-спасательного отряда МЧС были эвакуированы двое парней 2005 и 2007 годов рождения.

Юные мотоциклисты застряли в грязи в горной местности и не смогли самостоятельно спуститься вниз. Получив сообщение, спасатели незамедлительно выдвинулись к месту происшествия.

Молодые люди были спущены с высоты. В медицинской помощи они не нуждались.

Не так давно гражданку Израиля эвакуировали с гор Алматы из-за серьезной травмы — во время похода иностранная туристка получила перелом ноги.