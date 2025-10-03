Мотоциклистов эвакуировали с горы в области Жетiсу (видео)

В Ескельдинском районе Жетысуской области, на участке «Бурханбулак», на высоте 1500 метров над уровнем моря, спасателями оперативно-спасательного отряда МЧС были эвакуированы двое парней 2005 и 2007 годов рождения.
Юные мотоциклисты застряли в грязи в горной местности и не смогли самостоятельно спуститься вниз. Получив сообщение, спасатели незамедлительно выдвинулись к месту происшествия.
Молодые люди были спущены с высоты. В медицинской помощи они не нуждались.
Не так давно гражданку Израиля эвакуировали с гор Алматы из-за серьезной травмы — во время похода иностранная туристка получила перелом ноги.