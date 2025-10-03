Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегой Новой Гвинеи

Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, у побережья острова Новая Гвинея было зафиксировано сейсмическое событие магнитудой 5,3. Территория острова разделена между Индонезией и государством Папуа — Новая Гвинея.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Его эпицентр, согласно данным центра, располагался в 490 км на юго-запад от Джаяпуры — индонезийского города с населением 134 тысячи человек.
Информация о возможных пострадавших и материальном ущербе на данный момент отсутствует.
Ранее подземные толчки магнитудой 2,8 были ощутимы на Кубани.
Кроме этого, на днях в ночь на 2 октября в районе северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2. Помимо этого, накануне у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1. Его эпицентр находился в 98 км от Петропавловска-Камчатского на 48-километровой глубине.