Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегой Новой Гвинеи

У побережья острова Новая Гвинея произошло землетрясение с очагом на глубине 10 километров.

Источник: Комсомольская правда

Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, у побережья острова Новая Гвинея было зафиксировано сейсмическое событие магнитудой 5,3. Территория острова разделена между Индонезией и государством Папуа — Новая Гвинея.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Его эпицентр, согласно данным центра, располагался в 490 км на юго-запад от Джаяпуры — индонезийского города с населением 134 тысячи человек.

Информация о возможных пострадавших и материальном ущербе на данный момент отсутствует.

Ранее подземные толчки магнитудой 2,8 были ощутимы на Кубани.

Кроме этого, на днях в ночь на 2 октября в районе северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2. Помимо этого, накануне у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1. Его эпицентр находился в 98 км от Петропавловска-Камчатского на 48-километровой глубине.