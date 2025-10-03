Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегой Новой Гвинеи

Кроме этого, на днях в ночь на 2 октября в районе северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2. Помимо этого, накануне у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1. Его эпицентр находился в 98 км от Петропавловска-Камчатского на 48-километровой глубине.