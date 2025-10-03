В Мюнхене неопознанные дроны парализовали работу аэропорта

Ранее Life.ru писал, что проблема дронов в Германии становится всё серьёзнее: только за восемь месяцев этого года зафиксировано 144 подобных инцидента. Это на четверть больше, чем год назад. Чаще всего сбои происходят во Франкфурте-на-Майне. По данным службы безопасности полётов, пилоты и диспетчеры регулярно сообщают о БПЛА-нарушителях, но установить их владельцев удаётся крайне редко.