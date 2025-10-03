Ричмонд
В Мюнхене неопознанные дроны парализовали работу аэропорта

Сотни пассажиров застряли в аэропорту Мюнхена после того, как вечером 2 октября над взлётным полем заметили неопознанные дроны. Об этом сказано на сайте авиагавани.

Источник: Life.ru

Из-за угрозы безопасности воздушное движение было приостановлено: отменили 17 рейсов, а ещё 15 перенаправили в другие города — от Штутгарта и Нюрнберга до Вены и Франкфурта. В общей сложности ситуация затронула три тысяч человек.

В воздушной гавани сообщили, что дроны заметили в непосредственной близости от взлётно-посадочной полосы. Инцидент вызвал серьёзные перебои в работе аэропорта и стал очередным эпизодом в серии тревожных историй с беспилотниками, которые в последнее время всё чаще мешают работе немецких авиагаваней.

Ранее Life.ru писал, что проблема дронов в Германии становится всё серьёзнее: только за восемь месяцев этого года зафиксировано 144 подобных инцидента. Это на четверть больше, чем год назад. Чаще всего сбои происходят во Франкфурте-на-Майне. По данным службы безопасности полётов, пилоты и диспетчеры регулярно сообщают о БПЛА-нарушителях, но установить их владельцев удаётся крайне редко.

