Красноярские волонтеры раскрыли подробности поиска семьи Усольцевых

Под Красноярском продолжаются масштабные поиски семьи Усольцевых, которая бесследно пропала в воскресенье, 28 сентября. Семейная пара с пятилетней дочкой перестала выходить на связь после посещения базы отдыха, а позже была найдена лишь их пустая машина.
В ходе операции волонтёры обнаружили на снегу детский след, что подарило надежду. Однако, как сообщили ТАСС в отряде «ЛизаАлерт», эта зацепка не привела к пропавшим. К операции подключились более 100 человек: спасатели МЧС, полиция и волонтёры, включая отряд «Поиск пропавших детей».
Поиски осложняются суровыми условиями: густая тайга, буреломы и снег. К тому же в районе заметили медведей, которые в это время года особенно активны. Волонтёрам даже потребовались сопровождающие с лицензионным оружием. С воздуха зону прочёсывают два вертолёта и беспилотники.