Красноярские волонтеры раскрыли подробности поиска семьи Усольцевых

Поиски осложняются суровыми условиями: густая тайга, буреломы и снег. К тому же в районе заметили медведей, которые в это время года особенно активны. Волонтёрам даже потребовались сопровождающие с лицензионным оружием. С воздуха зону прочёсывают два вертолёта и беспилотники.