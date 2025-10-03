В Германии закрыли аэропорт из-за неизвестных беспилотников

«Аэропорт Мюнхена закрыт после того, как загадочные дроны помешали полётам», — пишет Aero News Journal. Отмечается, что второй по загруженности аэропорт простаивал с вечера 2 октября и вплоть до утра 3-го. Всего за этот период было отменено 17 рейсов, а три тысячи пассажиров были вынуждены менять билеты и искать жилье на время задержек.