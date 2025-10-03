Российский боец поразил врачей, когда принес оторванную руку

Ранее RT сообщало о российском военнослужащем с позывным «Капсула», который принимал участие в конфликтах в Сирии и Ливии и сейчас находится в зоне СВО. Он трижды оказался на грани смерти, пережив наводку противотанковой ракеты, атаку американских вертолетов Apache в Сирии, а также обстрел HIMARS во время боев за Артемовск.