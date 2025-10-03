Ричмонд
Российский боец поразил врачей, когда принес оторванную руку

Российский боец поразил докторов мужеством, когда сам принес в операционную свою оторванную руку. Об этом рассказал врач-анестезиолог медицинский службы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 3-й армии МО РФ с позывным «Кетанов».

Боец ВС РФ принес свою оторванную руку в операционную.

«…он принес нам свою левую руку, а правая держалась только на мягких тканях», — приводят слова «Кетанова» РИА Новости. Отмечается, что солдат зашел в операционную своими ногами и абсолютно спокойно лег на стол.

«…он принес нам свою левую руку, а правая держалась только на мягких тканях», — приводят слова «Кетанова» РИА Новости. Отмечается, что солдат зашел в операционную своими ногами и абсолютно спокойно лег на стол.

Врач подчеркнул, что мужество бойца впечатлило даже опытных медиков, ежедневно сталкивающихся с тяжелыми травмами на передовой. Уточняется, что вернуть руку уже невозможно, но прогноз на выздоровление благоприятный.

Ранее RT сообщало о российском военнослужащем с позывным «Капсула», который принимал участие в конфликтах в Сирии и Ливии и сейчас находится в зоне СВО. Он трижды оказался на грани смерти, пережив наводку противотанковой ракеты, атаку американских вертолетов Apache в Сирии, а также обстрел HIMARS во время боев за Артемовск.