Российский боец поразил врачей, когда принес оторванную руку

Боец ВС РФ принес свою оторванную руку в операционную.
Российский боец поразил докторов мужеством, когда сам принес в операционную свою оторванную руку. Об этом рассказал врач-анестезиолог медицинский службы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 3-й армии МО РФ с позывным «Кетанов».
«…он принес нам свою левую руку, а правая держалась только на мягких тканях», — приводят слова «Кетанова» РИА Новости. Отмечается, что солдат зашел в операционную своими ногами и абсолютно спокойно лег на стол.
Врач подчеркнул, что мужество бойца впечатлило даже опытных медиков, ежедневно сталкивающихся с тяжелыми травмами на передовой. Уточняется, что вернуть руку уже невозможно, но прогноз на выздоровление благоприятный.
