Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пятеро норвежских солдат пропали на границе с Россией

В норвежском регионе Финнмарк, граничащем с Россией, развернута масштабная поисковая операция. Ее организовали после исчезновения пяти солдат-призывников во время военных учений, об этом сообщают местные телеканалы.

В Норвегии ищут пятерых солдат, пропавших на учениях у границы с Россией.

В норвежском регионе Финнмарк, граничащем с Россией, развернута масштабная поисковая операция. Ее организовали после исчезновения пяти солдат-призывников во время военных учений, об этом сообщают местные телеканалы.

«Полиция в Финнмарке начала поисковую операцию после сообщения о том, что десять солдат не вернулись с учений. Пятеро из них были найдены в целости и сохранности», — передает телеканалTV2 со ссылкой на местную полицию.

Первоначально сообщалось о десяти не вернувшихся с учений военнослужащих, однако пятеро из них были найдены живыми и невредимыми. Трое самостоятельно вышли к месту сбора, еще двоих обнаружили с вертолета.

Для поисков оставшихся пяти военнослужащих привлечены вертолеты, беспилотники и кинологические расчеты. В полиции рассматривают несколько версий произошедшего, включая несчастный случай, потерю ориентации на местности или ошибку во времени встречи.

Как сообщает NRK, учения продолжались почти две недели и должны были завершиться утром в четверг. На маневрах отрабатывались навыки длительного скрытного пребывания на местности. Поиски начались после того, как солдаты не вышли на связь в установленное время.