«Актер с пустой головой»: Илон Маск прошелся по премьеру Британии

Илон Маск назвал премьера Великобритании «актером с пустой головой».
Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск жестко высказался про премьер-министра Великобритании Кира Стармера и назвал его «актером с пустой головой». Об этом он написал в соцсетях.
«Стармер — актер с пустой головой», — написал Маск в X. Он также почеркнул, что окружающие люди подсказывают премьеру Великобритании, что говорить.
Ранее сообщалось, что Маск стал первым в истории человеком, который достиг состояния в 500 миллиардов долларов. По результатам торговой сессии акции его компании выросли на 4%. Уточняется, что капитал миллиардера увеличился примерно на 9,3 миллиарда долларов.