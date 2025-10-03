Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Актер с пустой головой»: Илон Маск прошелся по премьеру Британии

Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск жестко высказался про премьер-министра Великобритании Кира Стармера и назвал его «актером с пустой головой». Об этом он написал в соцсетях.

Илон Маск назвал премьера Великобритании «актером с пустой головой».

Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск жестко высказался про премьер-министра Великобритании Кира Стармера и назвал его «актером с пустой головой». Об этом он написал в соцсетях.

«Стармер — актер с пустой головой», — написал Маск в X. Он также почеркнул, что окружающие люди подсказывают премьеру Великобритании, что говорить.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОпубликован рейтинг богатейших бизнесменов России.

Ранее сообщалось, что Маск стал первым в истории человеком, который достиг состояния в 500 миллиардов долларов. По результатам торговой сессии акции его компании выросли на 4%. Уточняется, что капитал миллиардера увеличился примерно на 9,3 миллиарда долларов.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше