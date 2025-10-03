Лобовое столкновение с фурой на трассе «Сибирь» в Куйтунском районе унесло жизнь человека

Дорожный инцидент произошёл вчера около 18 часов 30 минут на 1557 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Куйтунском районе.
По предварительной информации, водитель автомобиля Honda Stepwgn не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой.
В результате происшествия погиб один человек, находившийся в салоне микроавтобуса. Ещё трое получили травмы и были доставлены в медучреждение. Водитель грузовой автомашины не пострадал.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Сотрудники устанавливают личности участников автоаварии и опрашивают очевидцев.