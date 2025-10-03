Ричмонд
В Норвегии ищут пятерых солдат, потерявшихся у границы

Военнослужащие могли перепутать время выхода на связь или заблудиться.

Источник: Аргументы и факты

В норвежском Финнмарке, граничащем с РФ, развернута поисковая операция после того, как во время учений пропали пятеро солдат-призывников. Как сообщает телеканал TV2 со ссылкой на полицию, изначально с манёвров не вернулись десять человек, однако пятерых удалось обнаружить — трое вышли к месту сбора самостоятельно, ещё двоих нашли с воздуха при помощи вертолёта.

По словам представителя полиции Ёргена Хёукланна Хансена, поиски остальных продолжаются с использованием дронов и собак. Следователи не исключают, что военнослужащие могли перепутать время выхода на связь или просто заблудились. Также рассматривается вероятность несчастного случая.

Представитель вооружённых сил уточнил, что поиски начались из-за отсутствия контакта с солдатами в назначенное время. Учения, по данным телерадиокомпании NRK, продолжались почти две недели и предполагали отработку навыков скрытного пребывания на местности. Завершить их планировалось утром в четверг.

Ранее в Норвегии над базой ВВС Эрланд были замечены беспилотные летательные аппараты. БПЛА видели и военные, и полицейские.

