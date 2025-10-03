Появились новые подробности поисков пропавшей семьи туристов в Красноярском крае

В Красноярском крае продолжаются масштабные поиски семьи Усольцевых, пропавшей во время туристического похода. Согласно предварительной информации пресс-службы ГУ МВД по региону, супруги и их пятилетняя дочь 28 сентября отправились в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района, после чего связь с ними прервалась.