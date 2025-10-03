В Братском районе родителей юных мотоциклистов привлекли к ответственности. Подростки 14-ти и 15-ти лет приехали в школу на двухколесных транспортных средствах. Как рассказали КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, об этом инспекторам сообщил директор учебного заведения.
— Родители, доверившие мототехнику детям, несут полную ответственность за свои действия. Инспекторы составили административные материалы. Наказанием стал штраф в размере 30 тысяч рублей, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
За первые восемь месяцев этого года в Приангарье произошло 69 аварий с участием малолетних водителей. В результате этих аварий погибли трое подростков, а 67 детей получили травмы, среди которых есть и те, что привели к инвалидности.
