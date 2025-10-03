Правительство Приморья: Рухнувший во Владивостоке колледж не был аварийным

Напомним, три этажа колледжа во Владивостоке обрушились около 6 утра 3 октября. К счастью, всё случилось за пару часов до начала занятий, поэтому никто не пострадал. СК уже возбудил уголовное дело о нарушениях безопасности. Точные причины обрушения пока не сообщали.