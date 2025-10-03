Правительство Приморья: Рухнувший во Владивостоке колледж не был аварийным

Обрушение колледжа по Владивостоке. Видео © Telegram / Правительство Приморского края.
«Важно отметить, что здание не находилось в аварийном состоянии», — уточнили в краевом правительстве.
Там добавили, что пока занятия будут проводить в две смены, чтобы обеспечить непрерывность образовательного процесса для всех студентов.
Напомним, три этажа колледжа во Владивостоке обрушились около 6 утра 3 октября. К счастью, всё случилось за пару часов до начала занятий, поэтому никто не пострадал. СК уже возбудил уголовное дело о нарушениях безопасности. Точные причины обрушения пока не сообщали.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.