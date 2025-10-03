Ричмонд
Правительство Приморья: Рухнувший во Владивостоке колледж не был аварийным

Обрушившееся во Владивостоке здание Промышленного колледжа энергетики и связи не было в аварийном состоянии. На время разбирательства учеников перевели в другие корпусы. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Приморского края.

Источник: Life.ru

Обрушение колледжа по Владивостоке. Видео © Telegram / Правительство Приморского края.

«Важно отметить, что здание не находилось в аварийном состоянии», — уточнили в краевом правительстве.

Там добавили, что пока занятия будут проводить в две смены, чтобы обеспечить непрерывность образовательного процесса для всех студентов.

Напомним, три этажа колледжа во Владивостоке обрушились около 6 утра 3 октября. К счастью, всё случилось за пару часов до начала занятий, поэтому никто не пострадал. СК уже возбудил уголовное дело о нарушениях безопасности. Точные причины обрушения пока не сообщали.

