Два медведя были замечены в зоне, где бесследно исчезла семья туристов

В ходе поисково-спасательной операции по розыску пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых квадрокоптер зафиксировал в районе проведения работ двух медведей. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Как уточнили в ведомстве, местность в урочище Буратинка, где ведутся поиски, характеризуется сложным рельефом с многочисленными скальными провалами, а накануне в этом районе прошла метель, что дополнительно осложняет работу спасателей.
Напомним, что по предварительным данным ГУ МВД России по Красноярскому краю, супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь 28 сентября отправились в туристический поход в указанное урочище и вскоре перестали выходить на связь. С того времени их местонахождение остается неизвестным.
Ранее сообщалось, что появились новые подробности поисков пропавшей семьи туристов в Красноярском крае.
