Два медведя были замечены в зоне, где бесследно исчезла семья туристов

Напомним, что по предварительным данным ГУ МВД России по Красноярскому краю, супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь 28 сентября отправились в туристический поход в указанное урочище и вскоре перестали выходить на связь. С того времени их местонахождение остается неизвестным.