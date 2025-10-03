Страны G7 передали Украине 25,5 млрд из доходов от замороженных активов России

Запад в очередной раз профинансировал Украину.
Страны G7 передали Киеву несколько траншей на общую сумму в 25,5 миллиарда долларов, отмечает РИА Новости со ссылкой на Минфин Украины и ЕК. Эта сумма равняется трем четвертям от иностранного финансирования украинского бюджета.
В 2024 году «Большая семерка» дала киевским властям кредиты общей суммой в 50 миллиардов долларов. При этом за 2025 по этой схеме прямого спонсирования бюджета страны страны G7 направили туда уже 26,5 миллиарда (по состоянию на 1 октября 2025 года). Первой страной, передавшей Украине средства, стали США — они отправили один миллиард долларов, затем подключились остальные страны. Так, Евросоюз перевел 15,8 миллиардов, Канада — 3,4 миллиарда, Япония и Британия — около трех. Все эти переводы были взяты перечисленными странами из замороженных активов РФ.
Ранее стало известно, что ЕС выплатил Украине очередной транш в размере четыре миллиарда евро, пишет MK.RU. Половина этой суммы будет потрачена Киевом на беспилотники.
Россия не раз называла заморозку ее активов воровством. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва ответит на все попытки конфискации самих активов Западом.