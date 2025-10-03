Страны G7 передали Украине 25,5 млрд из доходов от замороженных активов России

В 2024 году «Большая семерка» дала киевским властям кредиты общей суммой в 50 миллиардов долларов. При этом за 2025 по этой схеме прямого спонсирования бюджета страны страны G7 направили туда уже 26,5 миллиарда (по состоянию на 1 октября 2025 года). Первой страной, передавшей Украине средства, стали США — они отправили один миллиард долларов, затем подключились остальные страны. Так, Евросоюз перевел 15,8 миллиардов, Канада — 3,4 миллиарда, Япония и Британия — около трех. Все эти переводы были взяты перечисленными странами из замороженных активов РФ.