Во Владивостоке занятия в энергоколледже перевели на другие площадки

«В связи с инцидентом в энергетическом колледже учебный процесс оперативно переведен на другие площадки. Занятия организованы в корпусах на улице Борисенко, и при необходимости будут задействованы другие ресурсы. В настоящее время в колледже корректируется расписание, занятия будут проводиться в две смены, чтобы обеспечить непрерывность образовательного процесса для всех студентов», — сообщили в правительстве.