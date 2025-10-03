Во Владивостоке занятия в энергоколледже перевели на другие площадки

ВЛАДИВОСТОК, 3 окт — РИА Новости. Учебный процесс в энергоколледже во Владивостоке, здание которого частично обрушилось утром пятницы, перевели на другие площадки, сообщили журналистам в правительстве Приморья.
Утром 3 октября при проведении строительно-монтажных работ произошло обрушение части здания энергетического колледжа на улице Сахалинской, сообщало региональное следственное управление СК РФ. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. По данным прокуратуры, помещение колледжа было введено в эксплуатацию в 1972 году. Там обрушились железобетонные потолочные перекрытия, нарушена целостность части фасада здания.
Ведомство проводит проверку, доступ на территорию колледжа ограничен. В правительстве Приморья сообщили, что здание не было в аварийном состоянии.
«В связи с инцидентом в энергетическом колледже учебный процесс оперативно переведен на другие площадки. Занятия организованы в корпусах на улице Борисенко, и при необходимости будут задействованы другие ресурсы. В настоящее время в колледже корректируется расписание, занятия будут проводиться в две смены, чтобы обеспечить непрерывность образовательного процесса для всех студентов», — сообщили в правительстве.