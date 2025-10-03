Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Против экс-министра Абызова возбудили новое уголовное дело о мошенничестве

Экс-министр по координации деятельности «Открытого правительства» Михаил Абызов, уже отбывающий 12-летний срок в колонии строгого режима, вновь оказался в центре следственных действий.

Экс-министр по координации деятельности «Открытого правительства» Михаил Абызов, уже отбывающий 12-летний срок в колонии строгого режима, вновь оказался в центре следственных действий. Соответствующую информацию распространило издание «РБК».

Согласно данным издания, в отношении бывшего чиновника возбуждено свежее уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупных размерах. Для проведения необходимых следственных мероприятий Абызова перевели в Москву, где он содержится в следственном изоляторе «Матросская Тишина» в специализированном блоке, известном под неофициальным названием «кремлевский централ».

В конце сентября 2025 года стало известно о начале взыскания с экс-министра порядка 27 миллиардов рублей. Судебные приставы возбудили два исполнительных производства о принудительном обращении принадлежащих ему активов в государственную казну.

Несмотря на уже вынесенный обвинительный приговор, суд санкционировал содержание Абызова под стражей в рамках нового уголовного преследования. В настоящее время с бывшим министром проводятся комплексные следственные действия.

Абызов занимал министерский пост в федеральном правительстве с 2012 по 2018 год. В 2019 году его задержали по обвинению в организации преступного сообщества, хищении средств энергетических компаний и многочисленных коррупционных преступлениях. По данным следствия, совокупный ущерб от деятельности фигурантов дела превысил 4 миллиарда рублей, а незаконные доходы от предпринимательской деятельности составили свыше 32 миллиардов рублей.

Читайте также: Неожиданно стало известно о новых обвинениях для экс-министра Абызова.