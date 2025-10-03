Против экс-министра Абызова возбудили новое уголовное дело о мошенничестве

Абызов занимал министерский пост в федеральном правительстве с 2012 по 2018 год. В 2019 году его задержали по обвинению в организации преступного сообщества, хищении средств энергетических компаний и многочисленных коррупционных преступлениях. По данным следствия, совокупный ущерб от деятельности фигурантов дела превысил 4 миллиарда рублей, а незаконные доходы от предпринимательской деятельности составили свыше 32 миллиардов рублей.