Против экс-министра Абызова возбудили новое уголовное дело о мошенничестве

Экс-министр по координации деятельности «Открытого правительства» Михаил Абызов, уже отбывающий 12-летний срок в колонии строгого режима, вновь оказался в центре следственных действий. Соответствующую информацию распространило издание «РБК».
Согласно данным издания, в отношении бывшего чиновника возбуждено свежее уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупных размерах. Для проведения необходимых следственных мероприятий Абызова перевели в Москву, где он содержится в следственном изоляторе «Матросская Тишина» в специализированном блоке, известном под неофициальным названием «кремлевский централ».
В конце сентября 2025 года стало известно о начале взыскания с экс-министра порядка 27 миллиардов рублей. Судебные приставы возбудили два исполнительных производства о принудительном обращении принадлежащих ему активов в государственную казну.
Несмотря на уже вынесенный обвинительный приговор, суд санкционировал содержание Абызова под стражей в рамках нового уголовного преследования. В настоящее время с бывшим министром проводятся комплексные следственные действия.
Абызов занимал министерский пост в федеральном правительстве с 2012 по 2018 год. В 2019 году его задержали по обвинению в организации преступного сообщества, хищении средств энергетических компаний и многочисленных коррупционных преступлениях. По данным следствия, совокупный ущерб от деятельности фигурантов дела превысил 4 миллиарда рублей, а незаконные доходы от предпринимательской деятельности составили свыше 32 миллиардов рублей.
Читайте также: Неожиданно стало известно о новых обвинениях для экс-министра Абызова.