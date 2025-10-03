Путин пошутил про название «Орешника»

Путин провел заседание клуба «Валдай».
Президент России Владимир Путин с юмором прокомментировал название ракеты «Орешник». Шутку российский лидер озвучил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«У нас появилось много современных высокотехнологичных систем оружия: взять тот же “Орешник”. Не “Орешкин”, а “Орешник”, — пошутил Путин.
Также президент подчеркнул, что после «Орешника» Россия создает новые системы гиперзвукового оружия. «У России могут появиться новые системы гиперзвукового оружия. Работа идет», — сказал Путин.
