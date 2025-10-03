Парень погиб на стройке после падения при невыясненных обстоятельствах в Шымкенте

«По информации, поступившей от полиции, на строительной площадке погиб парень в результате падения при невыясненных обстоятельствах. Для начала расследования нам необходимо официальное уведомление от работодателя в течение 24 часов. На его основании формируется комиссия, которая проводит проверку в течение 10 рабочих дней. На сегодняшний день никаких уведомлений от работодателя не поступало», — пояснил начальник отдела Департамента Комитета труда по городу Шымкент Алжан Мадалиев.