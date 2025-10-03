Стало известно, что обнаружили в машине пропавшей в Красноярском крае семьи туристов

Напомним, что по предварительной информации ГУ МВД по региону, супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь 28 сентября отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях посёлка Кутурчин Партизанского района. После выхода на маршрут связь с ними прервалась, и их местонахождение до сих пор неизвестно.