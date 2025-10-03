Стало известно, что обнаружили в машине пропавшей в Красноярском крае семьи туристов

Следователи обнаружили в автомобиле пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых личные вещи, которые могут иметь значение для установления обстоятельств их исчезновения. Как сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, в машине были найдены женские кроссовки, сумка, детское автокресло и несколько пакетов.
При этом, по данным следствия, в автомобиле отсутствовало какое-либо туристическое снаряжение, что вызывает вопросы о реальной подготовке семьи к походу.
Напомним, что по предварительной информации ГУ МВД по региону, супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь 28 сентября отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях посёлка Кутурчин Партизанского района. После выхода на маршрут связь с ними прервалась, и их местонахождение до сих пор неизвестно.
Ранее сообщалось, что два медведя были замечены в зоне, где бесследно исчезла семья туристов.
