Агенты ICE в Чикаго надевали наручники на всех, сообщил очевидец

Ловившие нелегалов в Чикаго агенты надевали наручники на всех, даже граждан США.

Источник: © РИА Новости

ЧИКАГО, 3 окт — РИА Новости. Агенты иммиграционной службы США (ICE) в ходе недавнего рейда в одном из домов в южном Чикаго заковывали в наручники не только нелегальных мигрантов, но и американских граждан, рассказал РИА Новости один из жильцов.

Ранее американские СМИ, сообщили, что агенты службы задержали 37 человек в ходе иммиграционного рейда в районе Саут-Шор на юге Чикаго. Как утверждает министерство внутренней безопасности США, целью операции были члены известной венесуэльской группировки «Трен де Арагуа».

«Я гражданин Соединённых (Штатов — ред.) и всё такое. Они надели на нас наручники», — рассказал жилец, пожелавший остаться неизвестным.

Ранее силы погранично-таможенной службы США прибыли в Чикаго после заявлений президента США Дональда Трампа о планах ввести нацгвардию в город для наведения порядка.

