Сотрудник полиции в Уссурийске задержан за кражу конфискованного автомобиля

В Уссурийске возбуждено уголовное дело в отношении местного полицейского, который подозревается в хищении автомобиля, изъятого по решению суда. По данным следствия, в феврале 2025 года оперативный сотрудник отдела уголовного розыска воспользовался своим служебным положением и незаконно вывез с охраняемой территории автомобиль, который находился под арестом. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Дальний Восток».