Сотрудник полиции в Уссурийске задержан за кражу конфискованного автомобиля

В течение восьми месяцев полицейский использовал чужой автомобиль.

Источник: Комсомольская правда

В Уссурийске возбуждено уголовное дело в отношении местного полицейского, который подозревается в хищении автомобиля, изъятого по решению суда. По данным следствия, в феврале 2025 года оперативный сотрудник отдела уголовного розыска воспользовался своим служебным положением и незаконно вывез с охраняемой территории автомобиль, который находился под арестом. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Дальний Восток».

В течение восьми месяцев, с февраля по октябрь, полицейский использовал чужой автомобиль для личных поездок, тем самым причинив владельцу транспортного средства значительный материальный ущерб. Размер ущерба следствие квалифицирует как особо крупный.

Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Это решение было принято несмотря на позицию прокуратуры, которая настаивала на заключении обвиняемого под стражу в следственном изоляторе.

Прокуратура не согласилась с решением суда и заявила, что будет его обжаловать в установленном порядке. Надзорное ведомство продолжает контролировать ход расследования уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере.