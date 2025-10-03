Сотрудник полиции в Уссурийске задержан за кражу конфискованного автомобиля

В Уссурийске возбуждено уголовное дело в отношении местного полицейского, который подозревается в хищении автомобиля, изъятого по решению суда. По данным следствия, в феврале 2025 года оперативный сотрудник отдела уголовного розыска воспользовался своим служебным положением и незаконно вывез с охраняемой территории автомобиль, который находился под арестом. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Дальний Восток».
В течение восьми месяцев, с февраля по октябрь, полицейский использовал чужой автомобиль для личных поездок, тем самым причинив владельцу транспортного средства значительный материальный ущерб. Размер ущерба следствие квалифицирует как особо крупный.
Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Это решение было принято несмотря на позицию прокуратуры, которая настаивала на заключении обвиняемого под стражу в следственном изоляторе.
Прокуратура не согласилась с решением суда и заявила, что будет его обжаловать в установленном порядке. Надзорное ведомство продолжает контролировать ход расследования уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере.