На месте поиска пропавшей семьи с ребенком нашли двух медведей

Ранее сообщалось, что в Партизанском районе Красноярского края разыскивается семья, пропавшая во время похода в лесу. Семья состоит из трех человек — родителей и сына 2020 года рождения. Семейство отправилось 28 сентября в турпоход, а после перестало выходить на связь.