В Омске рухнул павильон автобусной остановки

Инцидент произошел вечером четверга, 2 октября 2025 года, на остановке «Колледж транспортного строительства» по улице Лобкова, что в Ленинском административном округе. Как сообщается в паблике «Инцидент Омск» соцсети «ВКонтакте», на момент происшествия под крышей остановки стояла женщина, но она успела отскочить и не пострадала.