Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске рухнул павильон автобусной остановки

Никто не пострадал.

Инцидент произошел вечером четверга, 2 октября 2025 года, на остановке «Колледж транспортного строительства» по улице Лобкова, что в Ленинском административном округе. Как сообщается в паблике «Инцидент Омск» соцсети «ВКонтакте», на момент происшествия под крышей остановки стояла женщина, но она успела отскочить и не пострадала.

Судя по фото с места происшествия, металлическая конструкция остановки завалилась назад — на крышу, а все стекла разбились.

Случившееся прокомментировали в городской администрации.

«Бригада выехала, чтобы убрать упавшие конструкции с пешеходной зоны. Данный остановочный павильон устанавливал подрядчик, завтра он восстановит конструкцию и закрепит», — отметили в мэрии Омска.

Уточняется, что Управление дорожного хозяйства и благоустройства проведет проверку выполненных работ.