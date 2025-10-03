В Омске рухнул павильон автобусной остановки

Инцидент произошел вечером четверга, 2 октября 2025 года, на остановке «Колледж транспортного строительства» по улице Лобкова, что в Ленинском административном округе. Как сообщается в паблике «Инцидент Омск» соцсети «ВКонтакте», на момент происшествия под крышей остановки стояла женщина, но она успела отскочить и не пострадала.
Судя по фото с места происшествия, металлическая конструкция остановки завалилась назад — на крышу, а все стекла разбились.
Случившееся прокомментировали в городской администрации.
«Бригада выехала, чтобы убрать упавшие конструкции с пешеходной зоны. Данный остановочный павильон устанавливал подрядчик, завтра он восстановит конструкцию и закрепит», — отметили в мэрии Омска.
Уточняется, что Управление дорожного хозяйства и благоустройства проведет проверку выполненных работ.