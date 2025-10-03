ТАСС: депутат ДНР причастна к хищениям на военных укреплениях в Курской области

В 2022 году начался проект по строительству фортификационных сооружений в Курской области на границе с Украиной. Из госбджета было выделено 19,4 миллиарда рублей. В 2024 и 2025 годах года регион и его жители пережили вторжение ВСУ. В тот же период были выявлены многомиллионные хищения при постройке этих укреплений — МВД раскрыло схему присвоения не менее 150 миллионов рублей. По официальным данным, отсутствие укреплений в конечном счете позволило украинским войскам проникнуть вглубь территории региона.