ТАСС: депутат ДНР причастна к хищениям на военных укреплениях в Курской области

Вскрылся новый фигурант дела о хищениях.
Арестованную в Москве депутата Народного совета ДНР Татьяну Бондаренко обвинили в присвоении денег, которые предназначались на строительство укреплений на границе Курской области. Об этом рассказали в правоохранительных органах.
«Бондаренко предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств в особо крупном размере организованной группой) и по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой с извлечением особо крупного дохода). Следствие считает, что она занималась обналичиванием похищенных средств, выделенных на фортификационные сооружения в приграничных с Украиной районах Курской области», — сообщили правоохранители в беседе с ТАСС.
По данным следствия, Бондаренко обналичивала деньги и передавала их другому фигуранту дела — экс-депутату Курской облдумы Максиму Васильеву — за долю примерно в 15% от запрашиваемой суммы. В этом ей помогал сожитель Максим Щетинин. Следователи полагают, что Васильев связался с Бондаренко и попросил обналичить миллионы рублей в конце 2022 года, сразу после поступления аванса, предназначенного на строительство укреплений. Депутат Народного совета ДНР выполнила указание. Затем это повторялось несколько раз.
СК расследует дело против Бондаренко. Сейчас она находится под стражей.
В 2022 году начался проект по строительству фортификационных сооружений в Курской области на границе с Украиной. Из госбджета было выделено 19,4 миллиарда рублей. В 2024 и 2025 годах года регион и его жители пережили вторжение ВСУ. В тот же период были выявлены многомиллионные хищения при постройке этих укреплений — МВД раскрыло схему присвоения не менее 150 миллионов рублей. По официальным данным, отсутствие укреплений в конечном счете позволило украинским войскам проникнуть вглубь территории региона.