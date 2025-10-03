Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двух медведей заметили на месте поиска пропавшей семьи под Красноярском

Специалисты обнаружили двух медведей во время поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае. Об этом в пятницу, 3 октября, сообщили в правоохранительных органах.

Специалисты обнаружили двух медведей во время поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае. Об этом в пятницу, 3 октября, сообщили в правоохранительных органах.

Хищников зафиксировал квадрокоптер.

— Прошли вчера все, там очень много провалов в скалах, накануне была метель, — цитирует источник ТАСС.

К поиску семьи, пропавшей в горах Красноярского края, подключили уже более 100 человек. Среди них — волонтеры отрядов «ЛизаАлерт», «Сибирь», спасатели МЧС, «Спасатель» и сотрудники полиции.

Усольцевы вышли на туристический маршрут 28 сентября. Их путь пролегал в направлении горы Буратинки, однако до настоящего времени пропавшие не вышли на связь с родственниками.

Волонтер поискового отряда «Лизы Алерт» Наталья Мерецкая, в свою очередь, рассказала, что добровольцы нашли на снегу след ребенка.