Двух медведей заметили на месте поиска пропавшей семьи под Красноярском

Специалисты обнаружили двух медведей во время поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае. Об этом в пятницу, 3 октября, сообщили в правоохранительных органах.
Хищников зафиксировал квадрокоптер.
— Прошли вчера все, там очень много провалов в скалах, накануне была метель, — цитирует источник ТАСС.
К поиску семьи, пропавшей в горах Красноярского края, подключили уже более 100 человек. Среди них — волонтеры отрядов «ЛизаАлерт», «Сибирь», спасатели МЧС, «Спасатель» и сотрудники полиции.
Усольцевы вышли на туристический маршрут 28 сентября. Их путь пролегал в направлении горы Буратинки, однако до настоящего времени пропавшие не вышли на связь с родственниками.
Волонтер поискового отряда «Лизы Алерт» Наталья Мерецкая, в свою очередь, рассказала, что добровольцы нашли на снегу след ребенка.