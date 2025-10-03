Ричмонд
«Старики-разбойники»: пенсионерка из Омской области украла кошелек у пожилой соседки

После задержания воровки выяснилось, что у бабушки из Большеуковского района за сгорбленными плечами имеется богатое криминальное прошлое.

Источник: Комсомольская правда

Неоднократно судимая 62-летняя жительница Большеуковского района украла кошелек с деньгами из дома 64-летней односельчанки. Об инциденте сообщила пресс-служба УМВД России по Омской области.

«Сотрудниками МО МВД России “Тюкалинский” установлена причастность 62-летней жительницы Большеуковского района к краже 3 350 рублей имущества из дома 64-летней односельчанки. Ранее неоднократно судимая подозреваемая задержана, возбуждено уголовное дело. Похищенный кошелек изъят и возвращен законной владельце», — говорится в сообщении ведомства.

Теперь бабушку-рецидивистку ждет очередное знакомство со статьей 158 УК РФ. За кражу пожилой женщине может быть назначено наказание в виде штрафа, обязательных или принудительных работ, ограничения или лишения свободы.