Похороненный заживо родителями трехдневный младенец чудом выжил в лесной могиле

Согласно информации издания, младенца, который стал четвертым ребенком в семье, родители привезли в лесную чащу на мотоцикле, поместили под нагромождение камней и оставили в одиночестве. Тем не менее, местные жители случайно услышали доносившийся из-под камней детский плач, разобрали импровизированную могилу и спасли новорожденного, после чего экстренно доставили его в медицинское учреждение.