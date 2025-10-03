Похороненный заживо родителями трехдневный младенец чудом выжил в лесной могиле

В индийском штате Мадхья-Прадеш произошел вопиющий инцидент, о котором сообщает издание The Times of India. Родители предприняли попытку живьем похоронить собственного трехдневного сына, однако ребенку чудесным образом удалось выжить.
Согласно информации издания, младенца, который стал четвертым ребенком в семье, родители привезли в лесную чащу на мотоцикле, поместили под нагромождение камней и оставили в одиночестве. Тем не менее, местные жители случайно услышали доносившийся из-под камней детский плач, разобрали импровизированную могилу и спасли новорожденного, после чего экстренно доставили его в медицинское учреждение.
Правоохранительные органы задержали обоих родителей — 38-летнего Баблу Дандолию и его 28-летнюю супругу Раджкумари. По предварительной версии следствия, причиной попытки детоубийства стало действие местного законодательства, запрещающего государственным служащим иметь более двух детей.
Уточняется, что отец младенца работает в государственной образовательной организации и опасался потерять рабочее место в связи с рождением четвертого ребенка. При этом семье ранее уже удалось скрыть от официальных органов факт рождения третьего ребенка.
