Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тайга показала зубы: Двух медведей зафиксировал коптер на месте поисков семьи Усольцевых

Поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае продолжаются пятый день. Квадрокоптер, обследовавший тайгу в районе урочища «Буратинка», зафиксировал двух медведей неподалёку от места поисков.

Источник: Life.ru

Правоохранители отметили, что ситуация осложняется не только появлением зверей, но и тяжёлыми погодными условиями — накануне в районе бушевала метель, а скалы изрезаны провалами. Однако поисковая операция продолжается, к ней подключены десятки человек и техника, передаёт ТАСС.

Ранее Life.ru писал, что супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в поход по урочищу «Буратинка» и перестали выходить на связь. Для поисков задействовали более 70 человек, а также готовят вертолёт для облёта труднодоступных участков тайги. Спасатели надеются найти семью живой, но шансов на благополучный исход с каждыми сутками остаётся всё меньше.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.