Тайга показала зубы: Двух медведей зафиксировал коптер на месте поисков семьи Усольцевых

Ранее Life.ru писал, что супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в поход по урочищу «Буратинка» и перестали выходить на связь. Для поисков задействовали более 70 человек, а также готовят вертолёт для облёта труднодоступных участков тайги. Спасатели надеются найти семью живой, но шансов на благополучный исход с каждыми сутками остаётся всё меньше.