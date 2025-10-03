Женщина заподозрила мужа в измене с сестрой и наняла для ее убийства киллера

В Бразилии произошел шокирующий случай: 22-летняя Габриэла Алвес Брага организовала расправу над своей 24-летней сестрой Алин Тайан де Оливейра Азеведо из-за ревности к супругу. Об этом сообщает издание Radar Amazonico.
Как установили правоохранительные органы, Брага заподозрила своего мужа в сексуальной связи с сестрой и задумала месть. Для осуществления преступного замысла она наняла двух киллеров — Марсио Робсона Кардозу де Соусу и Карлоса Жозе де Сильву Барбозу.
Первый из наемников получил за преступление 2500 реалов (примерно 38 тысяч рублей), тогда как второму была прощена существующая задолженность. По данным следствия, Брага и ее супруг занимались сбытом наркотических средств, а Соуса регулярно приобретал у них запрещенные вещества.
Убийцы устроили засаду возле дома жертвы. Находясь в автомобиле, они имитировали чтение книги под названием «10 требований для входа в рай», чтобы не вызывать подозрений. Когда Азеведо вышла из дома, чтобы отвезти семилетнюю дочь в учебное заведение, Барбоза выпрыгнул из машины и произвел смертельный выстрел в голову. После этого оба преступника скрылись с места происшествия.
Полиции удалось идентифицировать автомобиль Соусы по записям с камер видеонаблюдения. Его задержали в день совершения преступления. Барбоза, а также Габриэла Брага со своим мужем в настоящее время находятся в федеральном розыске.
Читайте также: Похороненный заживо родителями трехдневный младенец чудом выжил в лесной могиле.