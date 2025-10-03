Женщина заподозрила мужа в измене с сестрой и наняла для ее убийства киллера

Убийцы устроили засаду возле дома жертвы. Находясь в автомобиле, они имитировали чтение книги под названием «10 требований для входа в рай», чтобы не вызывать подозрений. Когда Азеведо вышла из дома, чтобы отвезти семилетнюю дочь в учебное заведение, Барбоза выпрыгнул из машины и произвел смертельный выстрел в голову. После этого оба преступника скрылись с места происшествия.