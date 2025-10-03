МЧС: В пожаре у колеса обозрения во Владивостоке никто не пострадал

Приморские сотрудники МЧС потушили крупный пожар во Владивостоке, который вспыхнул в кафе возле колеса обозрения утром 3 октября. Люди не пострадали. По данным спасателей, огонь ликвидировали в 12:26 по местному времени (5:26 мск).