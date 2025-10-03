МЧС: В пожаре у колеса обозрения во Владивостоке никто не пострадал

Пожар у колеса обозрения во Владивостоке. Видео © Telegram / МЧС Приморского края.
«В 12:26 пожар полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет», — указано в сообщении ГУ МЧС Приморского края в Telegram-канале.
Сейчас на месте происшествия работают дознаватели, которым предстоит определить точную причину пожара. По факту происшествия идёт проверка.
Как сообщал Life.ru, кафе у колеса обозрения на набережной Спортивной гавани загорелось около 2:40 по московскому времени. Огонь успел охватить около 150 квадратных метров территории.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.