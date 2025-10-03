Экс-духовник Трампа признал вину в сексуальном насилии над ребенком

Согласно официальному заявлению, Моррис признал себя виновным по пяти пунктам обвинения, связанным с непристойными действиями в отношении ребёнка, совершёнными в 1980-х годах. В рамках сделки со следствием ему назначили 10 лет условного срока, при этом первые шесть месяцев он проведёт в тюрьме округа Осейдж.