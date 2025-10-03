Экс-духовник Трампа признал вину в сексуальном насилии над ребенком

Бывший духовный наставник Дональда Трампа и основатель одной из крупнейших евангелических церквей в США Роберт Престон Моррис признал вину по делу о сексуальном насилии над несовершеннолетней. Об этом сообщила генеральная прокуратура штата Оклахома.
Согласно официальному заявлению, Моррис признал себя виновным по пяти пунктам обвинения, связанным с непристойными действиями в отношении ребёнка, совершёнными в 1980-х годах. В рамках сделки со следствием ему назначили 10 лет условного срока, при этом первые шесть месяцев он проведёт в тюрьме округа Осейдж.
Следствие установило, что в декабре 1982 года, будучи 21-летним странствующим проповедником, Моррис прибыл в город Хомини на севере Оклахомы, где совершил насильственные действия в отношении 12-летней девочки. В течение следующих четырёх лет он продолжал совершать преступления в отношении той же жертвы.
