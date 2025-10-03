Ричмонд
У самолёта рейсом Иркутск-Шереметьево возникли технические неисправности

Неполадки появились при разгоне по взлётно-посадочной полосе в Иркутске.

В Иркутске у пассажирского воздушного суда при разгоне по взлётно-посадочной полосе возникли технические неисправности, информирует Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

Самолёт осуществлял авиарейс Иркутск-Шереметьево.

«Командиром воздушного судна по согласованию с наземными службами аэропорта города Иркутска принято решения о возврате воздушного судна в аэропорт вылета. Борт благополучно осуществил возврат на место стоянки, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что следователи устанавливают обстоятельства случившегося, проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области самолёт столкнулся с опорой системы видеонаблюдения.