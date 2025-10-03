У самолёта рейсом Иркутск-Шереметьево возникли технические неисправности

В Иркутске у пассажирского воздушного суда при разгоне по взлётно-посадочной полосе возникли технические неисправности, информирует Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.
Самолёт осуществлял авиарейс Иркутск-Шереметьево.
«Командиром воздушного судна по согласованию с наземными службами аэропорта города Иркутска принято решения о возврате воздушного судна в аэропорт вылета. Борт благополучно осуществил возврат на место стоянки, пострадавших нет», — говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что следователи устанавливают обстоятельства случившегося, проводится доследственная проверка.
