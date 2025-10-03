В Аэропорту Иркутска самолет вернулся на стоянку из-за неисправности

3 октября в аэропорту Иркутска произошел инцидент с пассажирским самолетом. Как пишет «КП-Иркутск» со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление СК России, у A321 возникли технические неисправности при разгоне по взлетно-посадочной полосе. Самолет должен был выполнить рейс SU-1441 по маршруту Иркутск — Москва (Шереметьево).