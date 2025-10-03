Ричмонд
В Аэропорту Иркутска самолет вернулся на стоянку из-за неисправности

Лайнер Airbus экстренно вернулся в аэропорт Иркутска, вылет перенесли из-за технических неполадок.

Источник: Комсомольская правда

3 октября в аэропорту Иркутска произошел инцидент с пассажирским самолетом. Как пишет «КП-Иркутск» со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление СК России, у A321 возникли технические неисправности при разгоне по взлетно-посадочной полосе. Самолет должен был выполнить рейс SU-1441 по маршруту Иркутск — Москва (Шереметьево).

Командир воздушного судна принял решение вернуть лайнер в аэропорт вылета. В пресс-службе следственного комитета пояснили, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

По предварительным данным, вылет рейса был перенесен на 19:20 по местному времени. Для установления всех обстоятельств происшествия транспортная прокуратура начала проверку. Параллельно следователи проверяют возможные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Прежде в аэропорту Братска произошел авиаинцидент с пассажирским самолетом, который должен был лететь в Новосибирск. Судно поднялось в воздух, но почти сразу благополучно совершило аварийную посадку.