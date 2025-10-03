Выяснилось, кто именно совершил нападение на синагогу в британском Манчестере

2 октября 2025 года неизвестный вооруженный ножом совершил нападение на синагогу еврейской общины «Хитон Парк» в Манчестере. По свидетельству очевидцев, злоумышленник сначала совершил наезд на людей на автомобиле, после чего вышел из транспортного средства и нанес одному из пострадавших ножевое ранение. Согласно последней информации, двое человек скончались от полученных травм. Не выжил и сам нападавший.