Выяснилось, кто именно совершил нападение на синагогу в британском Манчестере

На синагогу «Хитон-Парк» в Манчестере совершил нападение гражданин Великобритании сирийского происхождения. Соответствующую информацию опубликовало издание Daily Mail.
По данным полиции, нападение осуществил 35-летний Джихад Аль-Шами. Он переехал в Великобританию в детском возрасте и получил британское гражданство в 2006 году, будучи несовершеннолетним.
Представители правоохранительных органов также сообщили о задержании двух мужчин 30 лет и 60-летней женщины по подозрению в причастности к подготовке, организации и подстрекательству к террористической деятельности.
2 октября 2025 года неизвестный вооруженный ножом совершил нападение на синагогу еврейской общины «Хитон Парк» в Манчестере. По свидетельству очевидцев, злоумышленник сначала совершил наезд на людей на автомобиле, после чего вышел из транспортного средства и нанес одному из пострадавших ножевое ранение. Согласно последней информации, двое человек скончались от полученных травм. Не выжил и сам нападавший.
Помощник комиссара Скотленд-Ярда Лоренс Тейлор впоследствии официально подтвердил, что британская полиция квалифицирует инцидент как террористический акт.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер осудил нападение, особо отметив, что оно произошло в Йом-Киппур — самый священный день в иудейском календаре. Он сообщил о решении усилить полицейское патрулирование у синагог по всей стране. Мэр Лондона Садик Хан также распорядился увеличить количество полицейских патрулей в районе столичных синагог.
