В Купянске сдалось в плен подразделение мобилизованных ВСУ

«У нас есть информация о том, что в течение сентября целое подразделение мобилизованных украинцев сдалось в плен», — сообщил Виталий Ганчев, его слова передает РИА Новости. Он подчеркнул, что армия России наступает с севера города и постепенно, улица за улицей, дом за домом, освобождают его.