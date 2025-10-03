Ричмонд
В Усолье-Сибирском 44-летний пешеход попал под колеса «Тойоты», идя по трассе

ДТП произошло в темное время суток на 1803-м километре дороги «Сибирь».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усолье-Сибирском 44-летний пешеход погиб из-за наезда автомобиля. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло в темное время суток на 1803-м километре дороги «Сибирь».

— 51-летний водитель автомобиля «Тойота Саксид» двигался в направлении Усолья-Сибирского и сбил пешехода, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

На одежде у мужчины не было светоотражающих элементов. УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

Известно, что 44-летний мужчина шел по темной трассе без светоотражающих элементов на одежде. От полученных травм переход умер до приезда скорой помощи.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Братском районе родителей юных мотоциклистов привлекли к ответственности. Школьники приехали на двухколесных транспортных средствах к учебному учреждению.