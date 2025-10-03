Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае нашли личные вещи пропавшей в походе семьи

Следователи осмотрели автомобиль пропавшей в походе семьи в Красноярском крае.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 3 окт — РИА Новости. Следователи осмотрели автомобиль пропавшей в туристическом походе семьи в Красноярском крае, там найдены личные вещи, сообщает региональный главк СК.

В четверг в МВД по Красноярскому краю сообщили, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в местности Минская петля в Красноярском крае во время турпохода. По данным полицейского главка, семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября и до настоящего времени на связь не выходила. Региональный главк СК РФ позже возбудил уголовное дело по факту исчезновения туристов.

«Следователями осмотрен автомобиль семьи, в котором обнаружены их личные вещи, допрошены близкие родственники, установлены очевидцы, которые видели, как семья с туристическими рюкзаками начинала маршрут в сторону Кутурчинского Белогорья», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства уточнили РИА Новости, что в машине были найдены детские вещи, игрушка, кроссовки, обувь, женская сумка, никакого туристического снаряжения не было.

Ранее в региональном СК РФ сообщали РИА Новости, что семья должна была идти в поход в составе группы, но она не собралась из-за прогнозируемого ухудшения погоды. В ГУ МЧС по краю сообщали РИА Новости, что пропавшая семья не регистрировала свой маршрут. Источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что семья была подготовлена к походу, поэтому есть все предположения, что они живы.