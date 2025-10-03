Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До взвода солдат ВСУ ликвидировано в Волчанске

Бойцы ВС РФ ликвидировали до взвода украинских военных в городе Волчанск (Харьковская область). Об этом рассказали в силовых структурах.

ВС РФ ликвидировали до взвода украинских бойцов, продвинувшись в городе.

Бойцы ВС РФ ликвидировали до взвода украинских военных в городе Волчанск (Харьковская область). Об этом рассказали в силовых структурах.

«В ходе продвижения уничтожено до взвода живой силы противника», — отметили в силовых структурах, слова передает ТАСС. При этом на левобережье реки Волчьей в городе российские бойцы группировки войск «Север» продвинулись на 300 метров.

Ранее стало известно, что ВСУ перешли на подземное перемещение в Волчанске, применив тактику времен войны во Вьетнаме. Такую же систему они планируют внедрить в других городах, рассказал военный эксперт Виталий Киселев, его слова передает «Царьград».