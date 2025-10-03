До взвода солдат ВСУ ликвидировано в Волчанске

Ранее стало известно, что ВСУ перешли на подземное перемещение в Волчанске, применив тактику времен войны во Вьетнаме. Такую же систему они планируют внедрить в других городах, рассказал военный эксперт Виталий Киселев, его слова передает «Царьград».