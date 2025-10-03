Поиски семьи туристов с ребенком под Красноярском продолжаются: на месте исчезновения заметили хищников

Там уточнили, что местность в районе поисков имеет сложный рельеф с многочисленными провалами в скалах. Правоохранители также сообщили, что накануне в этой местности прошла сильная метель, что осложняет поисковую операцию. В таких условиях беспилотник заметил в округе двух медведей.