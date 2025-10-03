Ричмонд
Поиски семьи туристов с ребенком под Красноярском продолжаются: на месте исчезновения заметили хищников

Двух медведей заметили в районе исчезновения семьи Усольцевых под Красноярском.

Источник: Комсомольская правда

Квадрокоптер зафиксировал двух медведей в районе поисков пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Там уточнили, что местность в районе поисков имеет сложный рельеф с многочисленными провалами в скалах. Правоохранители также сообщили, что накануне в этой местности прошла сильная метель, что осложняет поисковую операцию. В таких условиях беспилотник заметил в округе двух медведей.

По предварительной информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Красноярскому краю, семья Усольцевых пропала 28 сентября. Супруги вместе с пятилетней дочерью отправились в туристический поход в урочище «Буратинка», которое находится рядом с поселком Кутурчин Партизанского района.

Через некоторое время после начала похода они перестали выходить на связь. Пропали 64-летний Сергей Викторович, 48-летняя Ирина Владимировна и пятилетняя Арина Усольцевы.