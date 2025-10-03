Ричмонд
Во Владивостоке ликвидировали пожар в кафе на набережной

Во Владивосток потушили пожар площадью возгорания около 150 кв. метров.

Источник: Комсомольская правда

Пожар в здании кафе на Спортивной набережной Владивостока, расположенном у парка аттракционов, полностью ликвидирован. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

«В 12.26 (05.26 мск) пожар полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет», — передает пресс-служба министерства.

Уточняется, что причина возгорания и размер ущерба в настоящее время устанавливаются.

По факту произошедшего дознаватели МЧС России уже начали служебную проверку. Кроме этого, прокуратура также проверит, законно ли было размещено и работало заведение, а также правильно ли оформлялись сотрудники, особенно в части миграционного законодательства.

Ранее «Комсомольская правда — Дальний Восток» информировала, что пожар вспыхнул в кафе площадью 150 кв. метров. Позднее в соцсетях стали появляться кадры, как у колеса обозрения в парке аттракционов бушует пламя, а над городом поднимается массивное дымовое облако, видимое издалека.