Во Владивостоке ликвидировали пожар в кафе на набережной

Пожар в здании кафе на Спортивной набережной Владивостока, расположенном у парка аттракционов, полностью ликвидирован. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
«В 12.26 (05.26 мск) пожар полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет», — передает пресс-служба министерства.
Уточняется, что причина возгорания и размер ущерба в настоящее время устанавливаются.
По факту произошедшего дознаватели МЧС России уже начали служебную проверку. Кроме этого, прокуратура также проверит, законно ли было размещено и работало заведение, а также правильно ли оформлялись сотрудники, особенно в части миграционного законодательства.
Ранее «Комсомольская правда — Дальний Восток» информировала, что пожар вспыхнул в кафе площадью 150 кв. метров. Позднее в соцсетях стали появляться кадры, как у колеса обозрения в парке аттракционов бушует пламя, а над городом поднимается массивное дымовое облако, видимое издалека.